Салоники, Греция, 26 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Студенческий парад, запланированный в греческом городе Салоники на 27 октября, отменен в связи с национальным днем траура по случаю смерти лидера партии «Движение за перемены» Фофи Генниматы, сообщило министерство внутренних дел 25 октября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Салоники

Парад должен был состояться в честь празднования государственного праздника страны — «Дня Охи», праздник связан с ключевым для Греции эпизодом Второй мировой войны.

В МВД отметили, что военные и студенческие парады, запланированные на четверг, 28 октября, будут проводиться по расписанию.

Ветеран греческой политики Фофи Геннимата скончалась 25 октября от рака в возрасте 56 лет.