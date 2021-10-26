Ярославль, 26 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом и заявил, что полного локдауна в регионе не планируется. Об этом он рассказал на заседании Ярославской областной думы.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Первоочередные задачи, которые сейчас перед нами стоят, это в первую очередь ковид. Нормализовать ситуацию, которая сложилась в Ярославской области. Вы знаете, что ситуация сложная в целом в стране. Ухудшается и в стране, и у нас в Ярославской области. Целый ряд решений мы на оперштабе по этому вопросу приняли. Мы стараемся принимать взвешенные решения. Мы понимаем, что с одной стороны нужно уберечь жизни людей, а с другой стороны нам нельзя парализовать работу предприятий Ярославской области, потому что людей тоже будут понятные последствия, если мы локдаун объявим. Мы сейчас смотрим те меры, которые и эффект дадут, то есть позволят нормализовать ситуацию, и вреда не нанесут — ни бизнесу, ни предприятиям Ярославской области», — рассказал Михаил Евраев.

Отметил врио губернатора и то, что предложения по ситуации с ковидом в регионе были самые разница — предлагали как запретить всё и сделать пропуска только по QR-кодам, так и не вводить никаких запретов.

«Но мы должны понимать, что от наших решений зависит многое. И от того, насколько они продуманы, логичны и взвешены. Я вот так скажу, аккуратно и осторожно. Мы будем смотреть, как дальше развивается ситуация. Это находится под постоянным мониторингом. Меры отсматриваются. Будет ряд дополнительных мер, сразу скажу. У нас сложилась сложная ситуация на промышленных предприятиях с процентом вакцинации. Где-то это 94 процента, а где-то это 10 процентов. Мы обсуждали эту ситуацию с промышленными предприятиями», — подчеркнул чиновник.

Несмотря на принятые решения, Михаил Евраев рассказал, что в этом направлении ещё многое предстоит сделать.