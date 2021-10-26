Москва, , 11:43 — REGNUM Пандемия коронавируса увеличила число сторонников телемедицины. Один из 12 граждан консультировался с врачами онлайн, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Телемедицина Mos.ru

Впервые воспользовались сервисами медицинских консультаций до пандемии 5% опрошенных, после пандемии — 3%. Каждый шестой обращался за консультациями врачей на рабочем месте. Больше всех пользовались услугами удаленной медицины граждане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (8%).

Остались однозначно довольны онлайн-консультациями врачей 25% опрошенных, скорее довольны 42%. Скорее были не удовлетворены удаленным приемом 25%, однозначно не удовлетворены — 8% участников опроса.

Опрос проведен 15−25 октября 2021 года. Опрошены 3500 граждан РФ старше 18 лет в 544 населенных пунктах.

Как сообщало, в 2021 году российский рейтинг новых самых востребованных профессий возглавила специальность врача телемедицины.

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