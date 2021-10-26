Белгород, , 11:50 — REGNUM В Белгородской области 26 октября впервые выявлен 331 новый носитель коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 299 пациентов, скончались пятеро. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 4 466 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждён 60 751 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 51 809 человек, скончались от осложнений 1 285 пациентов. Лечение в стационарах получает 2 581 житель, амбулаторную помощь оказывают 5 076 белгородцам, на самоизоляции находится 20 601 человек.

На вакцинацию в целом подано 807 683 заявки, завершил иммунизацию уже 741 271 доброволец.