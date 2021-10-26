Москва, 26 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Аптекам следует разрешить торговать большим числом наименований продукции. Об этом 26 октября заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева на пресс-коференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

«Вполне разумным было бы в период сегодняшней ситуации расширить аптечный ассортимент. И позволить аптекам сегодня наряду с основными функциями выполнять ряд других», — сказала Игнатьева.

Это позволило бы увеличить объем оборотных средств аптек, что поддержало бы их в период кризиса.