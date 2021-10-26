Москва, , 15:30 — REGNUM Свободных объемов газа для Молдавии в Европе нет, у Румынии тоже мало возможностей помочь Кишинёву газом даже в качестве транзитёра. Об этом 26 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Какой у Молдавии выход? Не совсем понятно. Поставки через трубопровод Яссы-Унгены? У Румынии самой очень сложно с газоснабжением» — заявил политолог.

«Румыния сама много газа закупает у России, много больше, чем в предыдущие годы. У Румынии, возможно, будет дефицитный баланс газа этой зимой. Насколько она готова быть транзитёром газа — большой вопрос», — отметил Белогорьев.

«Кроме того, не так уже просто найти свободные объемы газа на европейском рынке. Все упирается в вопрос цены. Если предложить высокую цену, много выше рыночной цены, газ, конечно, найдется. Но судя по всему, Молдавия готовится покупать газ по цене ниже рыночной, то по такой цене газ найти будет сложно. В Европе наблюдается умеренный, но все же дефицит газа» — заключил эксперт.