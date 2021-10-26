Сальский район, Ростовская область, 26 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Новый комплекс очистных сооружений построят в посёлке Гигант Сальского района Ростовской области. Об этом 26 октября сообщается на сайте донского правительства.

Oren-vodokanal.ru Очистные сооружения

Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Производительность объекта составит 1 тыс. куб. м в сутки.

Стоимость строительства превысит 274 млн рублей. Оценить качество получаемых коммунальных услуг смогут более трёх тысяч человек.