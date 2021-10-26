Люксембург, 26 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Атомная энергетика необходима Европейскому союзу для обеспечения энергонезависимости, одних лишь альтернативных источников не хватит. Об этом министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил 26 октября в Люксембурге, его выступление транслировала онлайн пресс-служба Совета ЕС.

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

По словам словенского министра, который возглавлял внеочередное заседание Совета ЕС по энергокризису, необходимо наращивать государственные и частные вложения в развитие возобновляемых источников энергии. Без этого не получится построить энергетически независимую Европу и добиться климатической нейтральности к 2050 году.

«Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии», — сказал Вртовец.

Он добавил, что не «зелёный переход» привёл к энергетическому кризису, и в будущем он, напротив, позволит этот кризис решить. Однако для завершения процесса Евросоюзу нужны «очень большие деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистровазаявила, что Европа не сможет полностью отказаться от газа, хотя спрос на этот вид топлива снизится из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

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