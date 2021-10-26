Москва, , 15:02 — REGNUM Молдавия могла избежать кризиса, согласившись покупать газ по рыночным ценам. Об этом 26 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Если бы Молдавия согласилась покупать газ у «Газпрома» по рыночным ценам, никакого энергетического кризиса бы не было. Объем потребления у Молдавии небольшой в масштабах Европы, хотя газа у «Газпрома» сейчас мало. В России начался отопительный сезон, повышенный спрос в Европе, не все благополучно с газовым балансом в самой России», — заявил эксперт.

«Несмотря на рост добычи, у «Газпрома» не хватает газа для покрытия всего спроса, который растёт», — отметил политолог.

«Независимые поставщики газа тоже не поставляют дополнительные объемы на рынок. Наоборот, они покупают газ у «Газпрома», чтобы выполнить обязательства по своим контрактам», — констатировал Белогорьев.

«Ситуация сложная. Сказать, что у «Газпрома» есть избыток газа, который он может поставлять куда угодно — нельзя. Но объемы для Молдавии можно было бы найти, если бы цены были рыночные», — заключил эксперт.