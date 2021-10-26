Афины , , 11:43 — REGNUM В Греции выявили 3937 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 25 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 720 295 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили 54 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 682.

В общей сложности 354 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

219 пациентов в стране были госпитализированы за последние 24 часа. Показатели предыдущего дня — 2098 новых заражений и 30 смертей.