Афины , 26 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Греции выявили 3937 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 720 295 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране выявили 54 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 682.

В общей сложности 354 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

219 пациентов в стране были госпитализированы за последние 24 часа. Показатели предыдущего дня — 2098 новых заражений и 30 смертей.