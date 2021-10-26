Москва, , 14:35 — REGNUM Одним из препятствий к достижению компромисса по поставкам газа с Молдавией и тем более для предоставления льготных условий этих поставок является приход к власти прозападной Майи Санду. Об этом 26 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Участники саммита «Крымская платформа» President.gov.ua

«Еще одна проблема в достижении компромисса по поставкам газа — приход к власти Майи Санду, сложности в политических отношениях с Молдавией», — заявил эксперт.

«Руководство России не очень довольно этим обстоятельством, в т.ч. и участием Санду в «Крымской платформе». Отношения на высшем уровне неблагоприятны для заключения каких-нибудь экономических сделок, тем более — для предоставления льготных условий на поставки газа» — отметил Белогорьев.

Напомним, что энергетический кризис в Молдавии привёл к необходимости использовать мазута в качестве топлива. Переговоры в Москве между руководством «Газпрома» и руководством Молдавии не привели к достижению результатов.