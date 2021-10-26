Новосибирск, 26 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Новосибирске в ночь на 27 октября ожидается усиление ветра до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Снег

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Так, завтра, 27 октября, температура ночью составит −1…−3°С, днём +1…+3°С; ветер западный, ночью 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с, днём 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с; ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков; похолодание.

В четверг, 28 октября, температура ночью прогнозируется −2…−4°С, днем +3…+5°С, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, преимущественно без осадков.