Улан-Удэ, , 11:37 — REGNUM Власти Бурятии готовятся к наплыву туристов в нерабочие дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в этот период резко вырос спрос на отдых в республике.

Улан Удэ. Площадь Советов Андрей Ринчино

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В связи с этим усилен контроль за соблюдением профилактических мероприятий в коллективных средствах размещения. Зампред правительства Пётр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп.

«Мы обеспечиваем готовность всех коллективных средств размещения к приему туристов… Блокпосты выставляться не будут, поскольку заселение в коллективные средства размещения у нас организовано при наличии отрицательного анализа и вакцинации», — добавил он.

Отмечается, что в Бурятии разработан и используется специальная программа, позволяющая проверять достоверность результатов тестов и отсутствие контактов с инфицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, что с 30 октября по 7 ноября в республике будут закрыты ночные клубы и банкетные залы. В заведения общепита, торговые центры, музеи и сауны вход будет осуществляться по QR-кодам.

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