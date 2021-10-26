Феодосия, Крым, , 11:37 — REGNUM Глава города Феодосия Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом 26 октября в социальных сетях сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов.

Исполнять обязанности главы города временно будет первый заместитель главы администрации города. Отметим, что Сергей Бовтуненко занимал должность главы администрации города Феодосия с 2019 года.