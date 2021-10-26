Волгоград, 26 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Приговор в отношении военнослужащего контрактной службы, обвиняемого в покушении на убийство незнакомого ему мужчины, огласил Волгоградский гарнизонный военный суд, сообщили ИА REGNUM 26 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

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Установлено, что в июне 2021 года 26-летнего контрактника и его сослуживца в бане попросил подвезти до дома незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По пути следования, между ним возник конфликт. Подсудимый, управлявший автомобилем, свернул с дороги, припарковался недалеко от входа в парк «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда, вышел из машины и избил случайного попутчика, в том числе нанёс ему не менее 11 ножевых ранений. Полагая, что незнакомец умер, он вытащил его наружу и скрылся с места преступления.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал себя виновным, потерпевший мужчина остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Приговором суда контрактнику назначено восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение ещё может быть обжаловано.