Череповец, Вологодская область, 26 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Бабаевский районный суд Вологодской области вынес приговор 42-летней Ольге Медведевой, по вине которой в дорожной аварии погибли двое детей, среди них была и ее приемная дочь. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Гибдд.рф/r/35 ДТП на трассе Кола в котором погибли двое детей

ДТП произошло днем 21 февраля 2021 года на 286 км автодороги А-114 Вологда — Тихвин. Ольга Медведева возвращалась вместе с приемной дочерью из города Череповца в поселок Чагоду на своей LADA Priora. Несмотря на снег и скользкую дорогу, нарушая ПДД, автоледи попыталась на большой скорости обогнать попутный автомобиль. В районе деревни Фишово ее машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Nissan Terrano.

В результате ДТП погибли двое детей — 9-летняя приемная дочь Медведевой и 4-летняя дочь женщины из иномарки. Медведеву обвинили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Свою вину женщина признала.

В суде потерпевший пояснил, что в тот роковой день за рулем Nissan Terrano была его жена. Супруга получила ушибы и синяки, а дочь погибла на месте. После смерти ребенка женщина была в нестабильном состоянии, из-за чего мужчина боялся, что она сведет счеты с жизнью от горя.

«Потерпевший просил наказать Медведеву по всей строгости закона. Медведева присылала ему СМС-сообщение с извинениями и перечислила ему и супруге по 80 тыс. рублей», — рассказ мужчина в суде.

Суд назначил Ольге Медведевой наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. За родителями погибшей четырехлетней девочки суд признал право на удовлетворение исков в порядке гражданского судопроизводства.