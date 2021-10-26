Москва, 26 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) пожаловалась на условия работы в нижней палате парламента: ноутбуки — старее поповой собаки, неудобные кабинеты, зал заседаний — неприспособлен под длительные дискуссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«По долгу службы я побывала в зданиях парламента в разных странах. И мне всегда было стыдно за свою. Зал заседаний совершенно не приспособлен к длительной работе. Окон нет совсем. Вентиляция внутренняя. Через 2−3 часа в зале становится невозможно душно, особенно в верхней части зала, на галерке. Причём, первые ряды в начале заседания просто сдувает холодным воздухом. Нужно утепляться», — рассказала Ганзя в Facebook.

Питание в нормальные времена — в столовой или в буфете.

«В период ковидного бешенства столовые не работают именно в Думе. Зато вокруг Думы множество работающих кафе. Но туда тоже не сходишь. Потому что никакого перерыва на обед нет. Депутаты находят для себя «наименее» важные законы и во время их рассмотрения убегают в кабинеты перекусить. Да и работа депутата ведь не только не пленарном заседании, поэтому многие на работе с утра до вечера. Я, например, приезжала к 9−00 и уезжала домой не раньше 18 часов. Чаще ещё позднее», — указала она.

Экс-депутат сообщила также о возможности купить еду в магазинчике на первом этаже.

«Но там очень солидная очередь. Лично я приносила бутерброды из дома. Кстати, не всегда успевала поесть. И многие так. В результате — гастрит или нечто подобное», — пишет экс-парламентарий.

Отдельно она рассказала о кабинетах и технике.

«Я сразу отказалась от допотопного телефона и пользовалась своим. Да и все так же. Для чего их закупают, непонятно. «Казенный» ноутбук старее поповой собаки, виснет постоянно. Я приносила в Думу свой. Когда надоело таскать, пришлось купить домой ещё один», — сообщила Ганзя.

Кабинеты — это особая тема.

«Отдельного кабинета у многих депутатов нет. Только вместе с помощниками. У меня был кабинет не более 16 квадратов на 3-х человек, соответственно 3 рабочих стола. Проходить надо было бочком. Это страшно неудобно. Если приходили люди по каким — то своим вопросам, например, из министерства, помощников надо было выставлять в коридор. Конечно, совсем другие условия у спикера, вице-спикеров и председателей комитетов. А у рядовых депутатов именно так. В Совете Федерации, кстати, всё по — другому», — рассказала Ганзя.

Ганзя также припомнила случай, когда во время ливня на депутатов Госдумы во время заседания полилась вода — крыша прохудилась.

«Парламент — это лицо страны. И оно должно соответствовать статусу этой страны», — констатировала она.

В целом, она поддержала депутатов, «которые потребовали никаких не особых, а самых элементарных условий» и осудила СМИ, раздувших информационный пожар.

Читайте также:Володин: рост числа комитетов не приведет к росту расходов на Госдуму