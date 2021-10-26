Кишинёв, 26 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии дал положительное заключение инициативе депутатов парламента республики от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (ПАС) ограничить депутатскую неприкосновенность. Об этом 26 октября сообщила на брифинге председатель КС Домника Маноле.

Serhiodudnic Парламент Молдавии

«Инициатива, выдвинутая 63 депутатами парламента, была представлена согласно с положениями статьи Конституции 141. Проект укладывается в сроки пересмотра Конституции и может быть выдвинут на рассмотрение парламента», — сказала Маноле.

Она отметила, что депутаты смогут принять соответствующий законопроект на ранее, чем через полгода после сегодняшнего одобрения КС. Это предусмотрено законодательством Молдавии.

Стоит отметить, что депутаты ПАС в законопроекте предложили разрешить задерживать народных избранников и проводить у них обыски при подозрении в ряде преступлений. К ним относятся коррупция, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение и отмывание денег.