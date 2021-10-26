Ярославль, , 11:33 — REGNUM Ленинский рынок в Ярославле реконструируют дольше, чем планировалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор владеющего рынком ООО «Дордой» Джурат Закиров.

Ленинский рынок City-yaroslavl.ru

Рынок был приобретён на аукционе московским ООО ещё в 2020 году за 145 миллионов рублей. В конце апреля представители компании, совместно проектной организацией рассказали, что здание будет реконструировано, но сохранит свои функции. Проектировщики хотели закончить реконструкцию к лету 2022 года, однако работы до сих пор не стартовали.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, проблема в том, что изначальный проект пришлось переделывать.

«У нас проектирование заняло много времени. Мы сначала хотели обойтись более лёгкой реконструкцией, но так как здание старое — капитальная реконструкция. Нам нужно для этого проектирование и согласование. Проектирование заканчиваем и собираемся к концу ноября выходить на строительство. Наша задача — рынок не закрывать. Он функционирует, мы его будем поэтапно делать. Поэтому мы составили новый график. По нему мы заканчиваем к концу следующего года», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Джурат Закиров.

Во время ремонта основные здание будет закрыто, а продавцов переселят в новые быстровозводимые конструкции, так что торговля не прекратится. Помимо торговой зоны на рынке появится фудкорт, игровая комната для детей, лавка народных промыслов. Около здания планируется обустройство платной парковки на 70 мест.

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