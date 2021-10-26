Реконструкция Ленинского рынка в Ярославле задержится на год
Ярославль, 26 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Ленинский рынок в Ярославле реконструируют дольше, чем планировалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор владеющего рынком ООО «Дордой» Джурат Закиров.
Рынок был приобретён на аукционе московским ООО ещё в 2020 году за 145 миллионов рублей. В конце апреля представители компании, совместно проектной организацией рассказали, что здание будет реконструировано, но сохранит свои функции. Проектировщики хотели закончить реконструкцию к лету 2022 года, однако работы до сих пор не стартовали.
Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, проблема в том, что изначальный проект пришлось переделывать.
Во время ремонта основные здание будет закрыто, а продавцов переселят в новые быстровозводимые конструкции, так что торговля не прекратится. Помимо торговой зоны на рынке появится фудкорт, игровая комната для детей, лавка народных промыслов. Около здания планируется обустройство платной парковки на 70 мест.