Москва, 26 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. «Газпром» стремится к достижению политического компромисса с Молдавией. Об этом 26 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Решения проблемы с поставками газа Молдавии с инфраструктурной точки зрения нет», — заявил эксперт.

«Газпром» хочет договориться на перспективу, включая возможное использование маршрута Яссы-Унгены для поставок 1,5 млрд. кубометров в будущем через «Северный поток-2», — заявил политолог.

«Вряд ли через «Турецкий поток», потому что если говорить о второй очереди, то он уже законтрактован и там свободных объемов нет, и вряд ли они будут», — отметил Белогорьев.

«Возможно, высвобождение объёмов первой очереди «Турецкого потока», предназначенного для Турции, но не совсем понятно, когда это произойдёт. Скорее всего, в зимние пиковые периоды объемы «Турецкого потока» и «Голубого потока» будут использованы полностью, и свободных мощностей, скорее всего, не будет», — считает политолог.

«Газпром» эта проблема волнует, и оно хотело бы достичь какой-то политической договорённости с Молдавией», — заключил Белогорьев.

Напомним, в Молдавии разразился энергетический кризис, который привел в итоге к экстренным переговорам между премьер-министром Натальей Гаврилицей и руководством российской корпорации. Молдавская сторона настаивала на снижении цены на газ и отказалась оплачивать долг в $715 млн.