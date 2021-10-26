Ставрополь, , 11:33 — REGNUM В Благодарненском округе Ставрополья водитель попал в ДТП с скрылся места происшествия, бросив травмированную жену. Он превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в дерево на обочине. После чего виновник аварии сбежал с места происшествия, а пострадавшей помогли очевидцы автоаварии, вызвавшие скорую помощь, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария ГИБДД по Костромской области

«40-летняя пассажирка получила перелом руки и травмы головы, помощь ей оказали очевидцы, вызвав на место скорую помощь. Личность водителя и его местонахождение были установлены. Им оказался 41-летний местный житель, который в момент ДТП был, как ни странно, трезв. Объяснить свой поступок гражданин не смог, полицейские его разыскали дома, мирно смотрящим телевизор», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 25 октября. Виновнику ДТП грозит лишение водительских прав за оставление места происшествия.