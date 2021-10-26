Новосибирск, 26 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 26 октября, во второй половине дня ожидается местами небольшой дождь, ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура воздуха +11…+13 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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В Новосибирской области сегодня, 26 октября, прогнозируется переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, по юго-востоку преимущественно без осадков, ветер западный 8−13 м/сек, местами порывы до 22 м/сек, температура воздуха +5… +10 °C, местами до +15 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Новосибирска предупредили горожан о возможных угрозах из-за сильного ветра.