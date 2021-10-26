Ярославль, 26 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ярославцы пожаловались на нехватку парковочных мест у нового торгового центра «МебельМаркт» на улице Малой Пролетарской. Об этом они рассказали в коллективном письме, которое направили в СМИ.

IgorSaveliev Парковка

Сейчас идут общественные обсуждения нового проекта планировки территории, где в том числе расположен ТЦ. Заказчиком проекта является ООО «МСИ» — владелец здания. В проекте планировки указано, что парковочных мест достаточно — всего их 420. Однако жители обнаружили, что в документ включено 349 парковочных мест бывшего торгового центра «Карусель». Между тем в ходе приспособления бывшей «Карусели» под «Мебельмаркт» эти места были ликвидированы, так как находились на первом этаже центра. После реконструкции вместо них расположились торговые залы.

Жители опасаются, что покупатели будут ставить машины во дворах и неприспособленных улицах и полагают, что ликвидация парковки незаконна.

«Согласно статье 55.24 Градостроительного кодекса эксплуатация зданий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации», — отмечают авторы письма.

Авторы обращения настаивают, что парковочных мест должно быть больше.

«Сейчас площадь торгового центра составляет 25 тысяч 196,7 квадратных метров. Согласно минимальной потребности соблюдения норм по автостоянкам, необходимо 504 машиноместа из расчёта 25 196,7 разделить на 50 квадратных метров — получается 503,9», — отмечают горожане.

Подводя итог авторы подчёркивают, что, по их мнению, создан дефицит свыше 400 мест для машин.