Якутск, , 11:34 — REGNUM В Якутске более 300 жителей новостройки жили с постоянными отключениями электричества и отопления. Подачу тепла и света прекращали ежедневно на четыре часа за долги, которые возникли потому что дом не введён в эксплуатацию. В ситуации разбирается прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе ведомства.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жильцы дома, построенного в 2016 году, но до сих пор не введённого в эксплуатацию, обратились в редакцию News.Ykt.ru, пожаловавшись на то, что замерзают, не могут полноценно готовить горячую пищу, иногда вынуждены сидеть без водоснабжения. Ресурсы отключают энергоснабжающие компании за долги и отсутствие у дома статуса официально введённого в эксплуатацию.

«Прокуратурой даётся оценка соблюдению прав граждан, проживающих в указанном доме, законности действий организации-застройщика, допустившего заселение дома до его ввода в эксплуатацию, а также исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

По требованию прокуратуры подача отопления и электричества в дом восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мэрия Якутска решала вопрос с надстроями над гаражными боксами, в которых жили люди. Помещения были непригодны для проживания, но их жители были намерены там прописаться и решить вопрос с отказом ресурсоснабжающих организаций отапливать эти «дома».