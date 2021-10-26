Пенза, 26 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Пензе в кратчайшие сроки необходимо завершить уборку общественных пространств. Благоустройство областного центра 26 октября раскритиковал губернатор региона Олег Мельниченко.

Администрация города Пензы Субботник в Пензе

Глава Пензенской области подверг критике работу по вывозу мусора, собранного на субботниках. От жителей Пензы поступает множество жалоб на неудовлетворительное содержание общественных территорий.

Мельниченко заявил, что ему стыдно перед людьми, хоть это и не его зона ответственности, а глав администраций муниципальных образований.

«Когда люди выходят и начинают убирать свои дворы, складируют листву, ветки, а мусор потом не вывозится неделями и разносится ветром — это дискредитация трудового участия граждан в уборке территорий», — заметил губернатор и распорядился применить организационный административный ресурс и логистически выстроить работу.

ИА REGNUM напоминает, в городах Пензенской области запускается новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов. Программа рассчитана на пять лет. На средства, выделенные в 2021 году, запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5−7 в каждом из городов — Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

Читайте также: В Пензе началось благоустройство дворовых территорий