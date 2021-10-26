Элиста, , 11:26 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 26 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 647 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период коронавирусных ограничений продлён до 28 ноября 2021 года. С 1 декабря вводится система QR-кодов.

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