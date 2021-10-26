Москва, , 11:26 — REGNUM Уголовное дело после ранения жителя Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возбудил Следственный комитет РФ. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба российского СК.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что, согласно данным следствия, 22 октября военнослужащие ВСУ осуществили массированный обстрел с применением тяжелого вооружения, гранатометов и минометов калибра 120 мм жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка.

«При попадании снаряда в Петровском районе получил ранение 37-летний мужчина, а в Кировском районе повреждена электрическая подстанция, в результате чего обесточено более 1300 жилых домов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле со стороны силовиков Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР) был поврежден газопровод шахты имени Засядько в Донецке.