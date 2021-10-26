Джакарта, 26 октября 2021, 11:26 — REGNUM Индонезия получила миллион доз вакцины Sinovac от правительства Китая, сообщает Kompas.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech
Governo do Estado de São Paulo

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Правительство Индонезии хотело бы поблагодарить правительство Китая за вакцину Sinovac», — заявили в министерстве связи и информационных технологий.

Индонезия в настоящее время является одной из стран с самым высоким уровнем вакцинации в мире.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 68 264 009 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели масштабные учения на пляже острова Риау.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Индонезии провели масштабные военные учения