Сеул, 26 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа 2021 года в Южной Корее насчитывалось 8,07 млн временных работников, что на 640 тыс. человек или 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среди 20,99 млн наемных работников в стране доля временных работников составила 38,4%. 44,3% из которых приходится на мужчин, а 55,7% — на женщин.

Известно, что 29,8% временных работников приходится на лица старше 60 лет, 20,7% — на лица в возрасте 50−59 лет.

По данным правительства, рост показателя вызван увеличением числа временных работников в сферах антивирусной защиты, медицинского обслуживания и социальных услуг.

Среднемесячная заработная плата временных работников в период с июня по август составляла 1,77 млн вон (~$1520), что на 58 тыс. вон (~$49,7) больше, по сравнению с 2020 годом. Однако среднемесячная заработная плата временных работников вдвое меньше зарплаты постоянных работников.