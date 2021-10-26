Ставрополь, 26 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ночь на 26 октября произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузового автомобиля. В результате автоаварии пострадали три человека, в том числе водитель и два пассажира автобуса. По факту ДТП проводится проверка прокуратуры и МВД, сообщили в пресс-службах надзорного и полицейского ведомств.

24.мвд.рф Авария

Авария произошла в Шпаковском округе. «Мерседес» двигался со стороны города Светлограда по маршруту Волгоград — Ставрополь. За рулем находился 42-летний житель Калмыкии, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Пострадавших в ДТП госпитализировали.

«Не исключено, что автоавария могла произойти из-за усталости водителя микроавтобуса. Он не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем КамАЗ», — говорится в сообщении.

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