Кострома, , 11:29 — REGNUM Пункты вакцинации в торговых центрах Костромы планируют модернизировать и перевести на ежедневный режим работы. Об этом в ходе встречи с представителями СМИ рассказал директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

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Всего в Костромском регионе развернуто 56 прививочных пунктов, в областном центре кроме медицинских организаций сделать прививку от COVID-19 можно в четырёх ТЦ — «Коллаже», «РИО», «Галерее» и «Солнечном». Однако, работают они только в выходные дни.

«С учётом растущего спроса мы прорабатываем вариант перевода пунктов вакцинации в торговых центрах на ежедневный режим работы. Также планируется перенести их ближе ко входам с выделением некой вакцинальной тропы, которая должна быть контролируема администрацией торгового центра. Также будем думать, в каких местах ещё можно организовать пункты», — сказал врач.

В общей сложности прививки от коронавируса сделали почти 205 тысяч костромичей. После введения пропускной системы с QR-кодами интерес к вакцинации повысился — в пятницу, 22 октября в Костромской области привили 2 тысячи человек. Отметим, что попасть в крупные торговые центры региона с 30 октября станет возможным только при наличии свидетельств, подтверждающих наличие прививки или перенесенную болезнь. Правило не будет распространяться на граждан, следующих в торговый центр за вакциной.

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