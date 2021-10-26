Москва, 26 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В России спрос на курьеров за три недели октября вырос на 10%, за год — в 5,2 раза. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

ИА REGNUM Курьеры из службы доставки еды

Больше всего количество вакансий для сотрудников служб доставки за месяц выросло в Уфе (+37%), Перми (+32%), Воронеже (+29%), Волгограде (+28%) и Красноярске (+25%). В Москве и Санкт-Петербург спрос на курьеров увеличился незначительно — на 18% и 13% соответственно.

Средняя зарплата пешего курьера на полный день в Москве составляет 55 тыс. руб., водителя-курьера — 85 тыс. руб. Те, кто ежедневно выполняет большое количество доставок, получает 90 тыс. руб и 150 тыс. руб. соответственно. За год средняя зарплата курьера выросла на треть.

ИА REGNUM ранее сообщало, сегодня на рынке наблюдается серьезный дефицит курьеров, как и год назад, заявил координатор Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

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