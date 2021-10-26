Чебоксары, 26 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Житель Чувашии осуждён за нападение с ножом на директора шумерлинской управляющей компании. Нападавшим стал пожилой мужчина, который имеет непогашенные судимости, в том числе за убийство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления по Чувашской Республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Обвинительный приговор выслушал 60-летний безработный житель Шумерли. Следствие установило, что 15 июля 2021 года он напал с ножом на директора управляющей компании, ударив его в грудь.

В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что в тот день злоумышленник был пьян и находился у подъезда одного из домов, где в это время шло собрание собственников жилья. По данным управления, фигурант уголовного дела был недоволен тем, что директор управляющей компании игнорирует его высказывания, сходив домой за ножом.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), назначив один год колонии строгого режима.

В следственном управлении СКР отмечают, что в органы внутренних дел внесено представление в связи с тем, что злоумышленник имеет две непогашенные судимости (за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в последний раз он освободился в апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор 34-летнему местному жителю, которому инкриминировали ряд преступлений, в том числе смерть сожительницы. Он получил девять лет колонии.

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