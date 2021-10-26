26 октября 2021 | Время чтения 4 мин

На вопросы ИА REGNUM о расселении в России аварийных домов, о том, где расселение идет хорошо, а где отстает, о недобросовестных застройщиках ответил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Владимир Станулевич, , 12:04 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM о расселении в России аварийных домов, о том, где расселение идет хорошо, а где отстает, о недобросовестных застройщиках ответил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

Владимир Станулевич: Как идет процесс расселение аварийки в целом по стране?

Ирек Файзуллин: Расселение аварийного жилищного фонда идет хорошими темпами. Всего за время работы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с 2019 года по 1 октября 2021 года, были переселены более 230 тыс. граждан и расселено 3,85 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

При этом есть регионы, которые уже завершили свои программы по расселению «аварийки». Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область завершили региональные адресные программы 2019−2025 годов. Города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь выполнили показатель федпроекта за счет собственных средств без привлечения средств федерального бюджета.

Если говорить именно про текущий год, то в 2021 году, по данным на 20 октября, были расселены 1,68 млн кв. м и переселены более 95 тыс. человек. Целевой показатель на год выполнили уже 19 регионов. Темпы — хорошие, поэтому задачу по расселению 130 тыс. человек выполним.

Ирек Файзуллин в новой квартире © Пресс-служба Минстроя РФ

Напомню, что для ускорения расселения аварийного жилищного фонда в прошлом году правительство приняло решение о выделении в опережающем порядке 50 млрд рублей в 2020 году, еще 13 млрд рублей в 2021 году. Средства в полном объеме были перечислены в Фонд ЖКХ. Благодаря этой мере обязательства по завершению действующих программ в 2021 году уже приняли пять регионов — Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская область, Саратовская область, а в 2022—2023 годах завершение программ планируется еще в 21 регионе.

Теперь для них прорабатывается вопрос запуска новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. На эти цели будет выделено 45 млрд рублей, сейчас правительство РФ ведет разработку необходимых нормативно-правовых актов.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

Владимир Станулевич: Как «аварийка» расселялась в 2020 году по федеральным округам России?

Ирек Файзуллин: Всего за 2020 год было расселено 1,27 млн кв. метров аварийного жилья. Это очень хороший результат.

Если говорить в абсолютном выражении, то больше всего аварийных квадратных метров за предыдущий год было расселено в Приволжском — 215,11 тыс. кв. метров, Уральском — 319,43 тыс. кв. м и Дальневосточном — 188,61 тыс. кв. метров федеральных округах.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

Владимир Станулевич: Какой процент новостроек под расселение «аварийки» в 2020 году не соответствовал госконтракту? Какую ответственность понесли руководители строительных фирм?

Ирек Файзуллин: Для контроля качества жилых помещений, которые граждане получают по федеральному проекту при переселении из аварийного жилищного фонда, создана и действует специальная комиссия. Она рассматривает обращения граждан, которые поступают в Фонд ЖКХ и на горячую линию Фонда, и контролирует исполнение этих обращений. По каждому из них утверждаются графики устранения дефектов, если они были выявлены, со сроком не позднее 9 месяцев с даты постановки обращения на контроль.

Если срок нарушается, то регион должен будет вернуть средства, выделенные ему на расселение домов, обратно в Фонд.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

Фонд проводит постоянные проверки качества домов, построенных по программам переселения. И в 2020 году на контроль были поставлены только три дома, введенные в эксплуатацию в том же году: это два дома в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области — ул. Рязанская, д. 23, ул. Старых Большевиков, д. 30 и один дом в г. Нижний Тагил Свердловской области — ул. Тимирязева, д. 30. По всем трем домам нарушения были полностью устранены в намеченные сроки.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Минстроя РФ

Владимир Станулевич: 120 аварийных домов сошли со свай в 2020 году в Архангельской области, было поручение президента о допфинансировании. Как оно выполняется?

Ирек Файзуллин: Для исполнения этого распоряжения правительством РФ из Резервного фонда региону было выделено 156,7 млн рублей. Эти деньги направлены на расселение граждан из 3 тыс. кв. метров аварийного жилья, которые не попали в федеральный проект из-за того, что были признаны аварийными по причине физического износа в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года.

Архангельская область приняла обязательства расселить данные аварийные дома до конца 2021 года.