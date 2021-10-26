Кемерово, 26 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Новое девятиэтажное здание налоговой инспекции на Октябрьском проспекте в Кемерове готово на 57%. Об этом сообщает региональное правительство.

Администрация правительства Кузбасса Здание ФНС в Кемерове

Уточняется, что в едином центре специалисты смогут одновременно принимать до 175 посетителей. Здесь будут обслуживаться все категории налогоплательщиков: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

«Здание площадью более 14 тысяч квадратных метров объединит для удобства людей и работы все подразделения налоговой службы, которые сейчас располагаются в разных районах Кемерова. Теперь оно находится почти в центре города, в удобной транспортной доступности и с просторной парковкой. Это очень важно, потому что помимо кемеровчан сюда будут приезжать жители Кемеровского муниципального округа и Березовского», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

В настоящий момент на объекте полностью смонтированы каркас и стены, сделана кровля, фасад, установлены окна и витражи, подведены коммунальные сети. Помещение отапливается, идет отделка, монтаж вентиляции, сетей связи и сигнализации.

Напомним, что строительство началось в январе 2020 года. Объект возводится по федеральной программе инвестирования объектов государственной собственности РФ, в рамках которой регион получил 1,3 млрд рублей. Сдача запланирована на декабрь 2022 года.