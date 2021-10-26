Москва, 26 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Регулировать розничные цены можно, но лишь на непродолжительный период времени. Об этом 26 октября заявил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По мнению эксперта, рост цен в России связан с глобальной тенденцией к подорожанию товаров. Причина этого заключается в том, что пандемия разрушила мировые цепочки поставок. Также она нарушила размеренный быт производства.

«Все это взаимосвязано, накладывается друг на друга. Административно регулировать это можно, но на краткосрочном отрезке», — сказал Максимов.