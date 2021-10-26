Москва, 26 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В последние 10−15 лет Европейский союз вел противоречивую политику по поводу природного газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов, рассуждая о причинах газового кризиса в ЕС.

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«На мой взгляд, ЕС и Россия должны восстанавливать взаимовыгодные долгосрочные отношения в газовой сфере. ЕС в последние 10−15 лет придерживалась довольно противоречивой политики по поводу газа, — сказал Салихов. — С одной стороны, европейские власти приоритизировали климатическую повестку и необходимость опережающего развития ВИЭ. Официальные прогнозы ЕС исходят из долгосрочного снижения спроса на газ в Европе».

Как пояснил Салихов, в таких условиях заинтересованность «Газпрома» в развитии новых добычных проектов, ориентированных на европейский рынок, естественным образом снижалась.

«Реализация проекта «Северный поток-2» тормозилась по политическим мотивам, хотя газопровод объективно увеличивает энергетическую безопасность Европы. С другой стороны, импорт газа из России в последние годы, за исключением 2020, устойчиво рос», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что высокие цены на газ в ЕС будут сохраняться в течение IV квартала 2021 — I квартала 2022 года.