Москва, 26 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Более 40 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую в Москве актрису, народную артистку РСФСР Светлану Светличную. Об этом 26 октября сообщили представители отряда.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1969. СССР Не виноватая я, он сам пришёл!

«К 07:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алерт», — приводит их слова ТАСС.

Также указывается, что за последние 24 часа добровольцами было расклеено 2150 листовок о поиске, обзвонены медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Московской области, а также пройдено свыше 30 км пешими группами по поиску Светличной.

«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — отметили в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.