Актрису Светличную в Москве ищут свыше 40 волонтеров «Лизы Алерт»
Москва, 26 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Более 40 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую в Москве актрису, народную артистку РСФСР Светлану Светличную. Об этом 26 октября сообщили представители отряда.
«К 07:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алерт», — приводит их слова ТАСС.
Также указывается, что за последние 24 часа добровольцами было расклеено 2150 листовок о поиске, обзвонены медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Московской области, а также пройдено свыше 30 км пешими группами по поиску Светличной.
«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — отметили в отряде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.