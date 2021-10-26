Набережные Челны, Татария, , 11:52 — REGNUM В Татарии следствие рассматривает несколько версий по факту обрушения жилого дома в городе Набережные Челны. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Все версии проверяются.

Взрыв газа Uxfon.com

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Вечером 25 октября в результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате происшествия разрушены три квартиры на пятом и одна квартира на четвертом этаже. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения, а также 70-летний хозяин квартиры, где и был зафиксирован эпицентр хлопка. Впоследствии от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

Следствием установлено, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения. На газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

Назначены несколько экспертиз, проводятся обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях.

ИА REGNUM напоминает, 25 октября в Набережных Челнах в одной из квартир по адресу улица Татарстан, 48/20 произошел взрыв бытового газа. В связи с инцидентом в городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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