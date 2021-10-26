Калуга, , 11:22 — REGNUM В Калужской области за нарушение масочного режима более 2600 граждан привлечены к административной ответственности, за последнюю неделю — 103 человека. Об этом 26 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по области Сергея Павлова.

Масочный режим Фото пресс-службы правительства Калужской области

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Эпидемиологическая обстановка в регионе остается достаточной сложной. Заболеваемость увеличилась практически во всех возрастных группах, в том числе внебольничными пневмониями, вызванными коронавирусной инфекцией. Профильными ведомствами за прошедшие семь дней выполнено 1302 рейда, в том числе в торгово-развлекательных центрах, организациях общепита и общественном транспорте. Возбуждено 673 дела об административном правонарушении.

«Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции получили свыше 65 тысяч жителей. В связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 после возвращения из зарубежных стран привлечен к административной ответственности 141 человек», — отметил Сергей Павлов.

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