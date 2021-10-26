Вашингтон, 26 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. На территории США в минувшем году было совершено более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти. Об этом 26 октября сообщает газета The Hill со ссылкой на обновленные данные американского Федерального бюро расследований (ФБР), которые были дополнены информацией из штата Огайо.

Цитата из кф «Ненависть». Реж. Матьё Кассовиц. 1995. Франция

Как уточняет издание, в представленной в августе аналогичной статистике данные по штату Огайо не были представлены техническим причинам.

При этом, согласно обновлённой информации, в Соединенных Штатах в 2020 году зарегистрировали 8263 уголовных преступления, а также 11 129 правонарушений, которые были совершены на почве расовой, этнической, религиозной, половой, гендерной и иной ненависти. Отмечается, что эти показатели на 13% и 30%, соответственно, больше аналогичных данных за 2019 год.

Также уточняется, что 53% зарегистрированных преступлений на почве ненависти — это запугивание, 28% — нападения и еще 18% — нападения при отягчающих обстоятельствах. К последней категории также отнесены 22 убийства и 21 изнасилование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд.