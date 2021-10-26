Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В ночь на 26 октября в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) высадили буйного пассажира рейса, следовавшего из Стамбула. Мужчину отпустили после выяснения всех обстоятельств.

Пассажиры в самолете Петр Данилов © ИА Красная Весна

Сообщение о ненадлежащем поведении одного из пассажиров на борту командир воздушного судна отправил в районе Усть-Лабинска (Краснодарский край), пишет телеграм-канал Aviaincident. В аэропорту «Платов» рейс встречал наряд полиции.

Посадка самолёта авиакомпании Turkish Airlines прошла благополучно.