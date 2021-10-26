Джакарта, 26 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. ВМС Индонезии провели масштабные учения на пляже острова Риау, сообщает Kompas.

Ministry of Defence and Security Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402

В этих учениях задействовали 9 539 индонезийских военных. ВМС также развернули 33 корабля, 16 самолетов и 39 боевых средств корпуса морской пехоты.

Учения проводились с целью помощь стране противостоять обычным и нетрадиционным угрозам.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поднимет вопрос восстановления экономики и общественного здравоохранения на многостороннем форуме Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).