Челябинск, 26 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Челябинске 38-летний водитель осуждён к лишению свободы за наезд на женщину. Приговор вынес Металлургический райсуд города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 29 марта. 54-летняя гражданка шла по пешеходному переходу на ул. 60-летия Октября, и в этот момент на большой скорости на неё наехал автомобиль. Гражданку отбросило на несколько метров. Спасти её не удалось.

Суд назначил подсудимому шесть лет колонии общего режима. Кроме того, он должен уплатить двоим родственникам погибшей по 600 тыс. рублей.