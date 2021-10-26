Балашиха, Московская область, 26 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 5:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк.

После этого хоккеисты СКА забросили пять шайб. Отличились защитник Микко Лехтонен и форварды Марат Хуснутдинов, Валентин Зыков и Андрей Кузьменко, оформивший дубль.

СКА обыграл «Авангард» в гостях впервые с 21 сентября 2017 года. Тогда санкт-петербургский клуб выиграл со счётом 3:1.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 32 очка. «Авангард» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 25 очками.