Москва, 26 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. «Дачная амнистия» может стать бессрочной, при этом отдельный блок «дачной амнистии» посвящен рабочим поселкам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Предоставление жилья в рабочих поселках было легальным, но документов нет. Мы считаем, что раз дело не движется, мы должны предусмотреть в законе, указываем на возможность оформления документов в упрощенном порядке», — сказал Крашенинников.

Законопроектом, который Госдума намерена принять в первом чтении, «дачную амнистию» предлагается продлить до 2031 года. Кроме того, упрощенная регистрация дома и земли может стать упрощенной бессрочно.

«Ведем переговоры с правительством, чтобы «дачную амнистию» сделать бессрочной», — сказал Крашенинников.