Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают злоумышленника, который обстрелял автобус из пневматического пистолета. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) TanteTati Стекло вдребезги

Инцидент произошел 25 октября около 21:00 мск на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга. Как рассказал полицейским водитель автобуса, трое неизвестных молодых людей выстрелили по автобусу, разбив лобовое стекло.

«В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время полицией принимаются необходимые меры для установления и задержания злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в ведомстве.