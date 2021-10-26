Хабаровск, 26 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Хабаровске на строящееся здание детской поликлиники 26 октября упал башенный кран. Есть пострадавшие.

Tyumen.sledcom.ru Упавший башенный кран в Тюмени

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«Стройка ведётся с 2020 года. В кабине строительного крана находился человек. Предварительно, есть двое пострадавших: один в тяжёлом состоянии, второй — не подаёт признаков жизни», — написал телеграм-канал Amur Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на площадке строительства новой ледовой арены во время работ упала автовышка.