В Хабаровске на здание детской поликлиники упал строительный кран
Хабаровск, 26 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Хабаровске на строящееся здание детской поликлиники 26 октября упал башенный кран. Есть пострадавшие.
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«Стройка ведётся с 2020 года. В кабине строительного крана находился человек. Предварительно, есть двое пострадавших: один в тяжёлом состоянии, второй — не подаёт признаков жизни», — написал телеграм-канал Amur Mash.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на площадке строительства новой ледовой арены во время работ упала автовышка.